Что известно о 13-й пенсии для россиян к Новому году

О выплате 13-й пенсии для россиян к Новому году говорят уже давно. Речь идет о дополнительной выплате к празднику, равной ежемесячной сумме.

И действительно в Госдуме уже обсуждали подобное предложение. Депутаты от ЛДПР даже внесли на рассмотрение документ о 13-й пенсии в 2022 году. Но пока дальше заявление не пошло.

Говорилось, что документ рассмотрят в ноябре, но пока все тихо. Ждем.

Однако эксперты уверяют, что в этом году вряд ли возможна 13-я пенсия. В мире кризис, который бьет по всем сферам жизнедеятельности.