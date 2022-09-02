В один миг укоротила ноги: Бузова в «неудачном» костюме с брюками кюлотами предстала перед Батрутдиновым

«Женский брючный костюм актуален, как никогда! Это удобно, практично и варианты могут быть как на каждый день, так и для вечернего выхода в свет.

Жакеты в модных в этом сезоне костюмах все чаще приталенные. Объемные вещи уходят из гардероба женщин – это радует. Весьма актуальны расклешенные брюки, в том числе и кюлоты. Но при выборе кюлотов важно обращать на длину жакета.

Сильно удлиненный жакет визуально будет делать фигуру непропорциональной, укорачивая ноги, что мы и видим в варианте у Ольги Бузовой. Розовый цвет в этом году вписался абсолютно во все сезоны: весну, лето и даже в эту осень. Он меняет только оттенки, но остается фаворитом», – высказалась эксперт.