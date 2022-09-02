В один миг укоротила ноги: Бузова в «неудачном» костюме с брюками кюлотами предстала перед Батрутдиновым

Телеведущая щегольнула на публике в актуальном наряде, который оценила имидж-стилист Елена Бестави. Она указала на ошибку, которая лишила звезду главного козыря.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Ольга Бузова давно стала медийной личностью. Она ведет передачи, выступает на концертах и фестивалях. Блондинка не боится экспериментировать с образами. Она занимается спортом, чтобы держать себя в форме. Однако поклонники часто ее критикуют то за лишний вес, то за слишком смелые наряды.

Еще недавно Ольга ходила в шортах даже по ковровой дорожке, но с наступлением осени ее луки стали более закрытыми. Она успела выступить в Кремле на концерте в честь Дня знаний. Артистка выбрала костюм розового цвета для такого случая.

Брюки кюлоты позволил продемонстрировать щиколотки, а жакет с поясом подчеркнул талию. Туфли на каблуке люксового бренда дополняли аутфит.

После выступления Бузова направилась на съемки. Почти всю ночь она провела с Тимуром Батрутдиновым. Свой наряд в стиле Барби она решила не менять. Поклонники восхитились ее девчачьим нарядом. Многие признались, что костюм выглядел необычно, а цвет придал изюминку.

Однако для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Елена Бестави. Она указала на ошибку, которую допустила Оля.

«Женский брючный костюм актуален, как никогда! Это удобно, практично и варианты могут быть как на каждый день, так и для вечернего выхода в свет.

Жакеты в модных в этом сезоне костюмах все чаще приталенные. Объемные вещи уходят из гардероба женщин – это радует. Весьма актуальны расклешенные брюки, в том числе и кюлоты. Но при выборе кюлотов важно обращать на длину жакета.

Сильно удлиненный жакет визуально будет делать фигуру непропорциональной, укорачивая ноги, что мы и видим в варианте у Ольги Бузовой. Розовый цвет в этом году вписался абсолютно во все сезоны: весну, лето и даже в эту осень. Он меняет только оттенки, но остается фаворитом», – высказалась эксперт.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Фото: соцсети звезды

Справка Teleprogramma.pro: 

Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и  «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.  Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Елена Бестави.  Фото:  Teleprogramma.pro

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