В один миг укоротила ноги: Бузова в «неудачном» костюме с брюками кюлотами предстала перед Батрутдиновым

Ольга Бузова давно стала медийной личностью. Она ведет передачи, выступает на концертах и фестивалях. Блондинка не боится экспериментировать с образами. Она занимается спортом, чтобы держать себя в форме. Однако поклонники часто ее критикуют то за лишний вес, то за слишком смелые наряды.
Еще недавно Ольга ходила в шортах даже по ковровой дорожке, но с наступлением осени ее луки стали более закрытыми. Она успела выступить в Кремле на концерте в честь Дня знаний. Артистка выбрала костюм розового цвета для такого случая.
Брюки кюлоты позволил продемонстрировать щиколотки, а жакет с поясом подчеркнул талию. Туфли на каблуке люксового бренда дополняли аутфит.
После выступления Бузова направилась на съемки. Почти всю ночь она провела с Тимуром Батрутдиновым. Свой наряд в стиле Барби она решила не менять. Поклонники восхитились ее девчачьим нарядом. Многие признались, что костюм выглядел необычно, а цвет придал изюминку.
Однако для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Елена Бестави. Она указала на ошибку, которую допустила Оля.
«Женский брючный костюм актуален, как никогда! Это удобно, практично и варианты могут быть как на каждый день, так и для вечернего выхода в свет.
Жакеты в модных в этом сезоне костюмах все чаще приталенные. Объемные вещи уходят из гардероба женщин – это радует. Весьма актуальны расклешенные брюки, в том числе и кюлоты. Но при выборе кюлотов важно обращать на длину жакета.
Сильно удлиненный жакет визуально будет делать фигуру непропорциональной, укорачивая ноги, что мы и видим в варианте у Ольги Бузовой. Розовый цвет в этом году вписался абсолютно во все сезоны: весну, лето и даже в эту осень. Он меняет только оттенки, но остается фаворитом», – высказалась эксперт.
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro