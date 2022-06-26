«Не думала увидеть Смолова и Овечкина»: Лопырева в джинсах клеш и кроп-топе появилась на матче в Москве

Виктория Лопырева является известной персоной. После победы в конкурсе «Мисс Россия» она стала частой гостьей на красных дорожках.
Блондинка также работала на телевидении, но теперь она предпочитает участвовать в фотосессиях и организовывать разные фестивали. Последние два года звезда живет в Дубае.
Лопырева недавно отдохнула на Сейшела. Она провела неделю на частном острове, где купалась и загорала. Модель то и дело щеголяла в шортах. А вот 25 июня она оказалась в Москве. Первым делом она посетила матч «Динамо»: «Амкар».
Для такого случая Виктория облачилась в модные джинсы клеш и кроп-топ молочного цвета. Лук дополнили босоножки. Она подчеркнула свою стройную фигуру.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
В этой игре сыграл хоккеист Александр Овечкин. Он подписал контракт на один матч и принес успех. Спортсмен забил год, а игра закончилась со счетом 5:0 в пользу «Динамо».
«С корабля на матч. Никогда не думала увидеть Смолова и Овечкина в одной команде! Оказалось, что это возможно. Первый день в Москве ознаменовался невероятным матчем на ВТБ-Арене!
Ну и, конечно, заслуженно ФК Динамо выиграло все возможные премии за match-day - организация и атмосфера на высшем уровне!
P.S. Приятный бонус - концерт Егора Крида перед началом игры по поводу его Дня рождения» – поделилась она.
Поклонники осыпали Лопыреву комплиментами. К слову, на трибунах было много звезд, а болела за Овечкина его жена Анастасия Шубская.
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