Такая юбка должна быть у каждой модницы: останется в тренде даже весной

Александ Рогов рассказал, какие юбки будут в тренде грядущей зимой. Известный стилист назвал самые актуальные модели, которые не выйдут из моды даже весной и летом 2024 года.

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Речь идет о юбких из денима длиной макси или миди. Они могут быть как свободными, так и обтягивающими. Узкие джинсовые юбки можно сочетать с укороченными жилетами. От длины выше колен стоит отказаться.

Самыми модными в этом сезоне будут юбки в пол (с разрезами, расклешенные, в складку или обтягивающие). Их можно сочетать с сапогами, грубыми ботинками или кроссовками. Для верха подойдут рубашки, теплые свитера, кардиганы, кожаные косухи или джинсовки.

К плюсам джинсовых юбок также стоит отнести универсальность. В них можно пойти как на работу в офис, так и на вечеринку с друзьями.

Ранее были названы четыре модели шапок, которые не стоит покупать в этом сезоне.

По материалам Telegram-канала Александра Рогова.