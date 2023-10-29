Даже не тратьте деньги на эти 4 модели шапок — будете выглядеть, как клоунесса

Стилисты в Сети рассказали, какие шапки стоит избегать зимой 2023/24, чтобы не выглядеть нелепо и при этом сохранить свой стиль.

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Большие помпоны не в тренде. Отдайте предпочтение шапкам с маленькими вариантами в тон основного цвета шапки. Варианты с огромными разноцветными помпонами лучше оставить для школьниц. Избегайте шапок сразу с двумя помпонами — это выглядит странновато.

Меховые шапки оставляем в прошлом. Даже если вы хотите вспомнить моду 70-80-х, воздержитесь от покупки круглой меховой шапки в 2023 году. Этот аксессуар создаст неактуальный образ женщины, застрявшей в прошлом. В крайнем случае присмотритесь к меховым панамам.

Тонкий трикотаж — тоже сомнительный выбор. Тонкая шапка из трикотажа не подходит для холодного времени года. Она некрасиво прилегает к голове, что делает вашу верхнюю часть Теда непропорционально маленькой в сочетании с пуховиком и шубой.

Избегайте обильного декора. Шапка — это, в первую очередь, про функциональность. Лучше оставить вышивку, стразы и бусины для других элементов гардероба. Зимняя шапка должна быть универсальной и сочетаться с вашей верхней одеждой, пишет The Symbol.

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