«Очень трендовое сочетание»: Ксения Бородина показала, как создать стильный вечерний образ с белой футболкой

Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.

«Сейчас очень трендовое сочетание черно-белое. Плюс очень трендовая юбка в пол с разрезом и базовая футболка. В данном случае мы видим босоножки, но на их месте могли быть туфли, а также кеды и кроссовки. Так тоже можно носить.

Футболка просто заправлена в юбку, так можно носить. Есть и другие способы – укоротить, частично заправить.

Может быть я бы предложила выбрать другие очки, более остромодные. А так образ получился модный», – высказалась эксперт.