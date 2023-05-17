«Очень трендовое сочетание»: Ксения Бородина показала, как создать стильный вечерний образ с белой футболкой

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она привыкла к тому, что постоянно находится в центре внимания. Телеведущая признавалась, что раньше ей часто подбирали наряды стилисты. Теперь она зачастую справляется сама. Артист любит устраивать шопинг и ради этого ездит в Европу.
На днях Бородина решила пополнить гардероб. Она показала, как создать вечерний образ с футболкой. Телеведущая использовала фишку Ирины Шейк. Она надела белую футболку с длинной атласной юбкой с разрезом. Лук дополнили туфли со стразами и солнцезащитные очки. Ксения запечатлелась в своей гардеробной.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.
«Сейчас очень трендовое сочетание черно-белое. Плюс очень трендовая юбка в пол с разрезом и базовая футболка. В данном случае мы видим босоножки, но на их месте могли быть туфли, а также кеды и кроссовки. Так тоже можно носить.
Футболка просто заправлена в юбку, так можно носить. Есть и другие способы – укоротить, частично заправить.
Может быть я бы предложила выбрать другие очки, более остромодные. А так образ получился модный», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro