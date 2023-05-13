Словно леди: Бородина в сливочном платье мидакси и шелковом платке появилась на крестинах дочки Орловой

Напомним, что Орлова в 45 лет снова стала мамой. В феврале она родила дочку Анну. Телеведущая столкнулась с хейтом. Многие обвиняли ее в обмане, подозревая, что она не сама вынашивала малышку. Но 13 мая артистка устроила крестины. Бородина стала крестной мамой девочки. Для такого случая она облачилась в сливочное платье мидакси, лодочки в тон. А ее голову покрыл шелковый платок.

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