Словно леди: Бородина в сливочном платье мидакси и шелковом платке появилась на крестинах дочки Орловой

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что стала богатой и знаменитой. После развода с Курбаном Омаровым ведущая «Дома-2» стала чаще веселится с подругами. Она также не перестает баловать себя дорогими обновками. На этот раз звезда приняла участие в важном мероприятии для Ольги Орловой.
Напомним, что Орлова в 45 лет снова стала мамой. В феврале она родила дочку Анну. Телеведущая столкнулась с хейтом. Многие обвиняли ее в обмане, подозревая, что она не сама вынашивала малышку. Но 13 мая артистка устроила крестины. Бородина стала крестной мамой девочки. Для такого случая она облачилась в сливочное платье мидакси, лодочки в тон. А ее голову покрыл шелковый платок.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие осыпали ее комплиментами. В свои 40 лет она старается держать себя в форме. Орлова в этот день была в белом платье Chanel. Она подготовилась к таинству, которое прошло в храме. В соцсети телеведущая поделилась трогательными кадрами.