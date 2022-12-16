«Как всегда, неотразима»: Алсу отметилась в мерцающем платье в гламурном стиле и модных босоножках

Для сайта Teleprogramma.pro ее праздничный образ оценил концептмейкер Александр Осипов.

«Алсу, как всегда, неотразима. Сверкающее платье подчеркнуло ее фигуру и смуглую кожу. Босоножки с тонкими ремешками – лучшее решение, которое только можно представить для этого платья.

Но в целом я бы сказал, что это просто красивое платье, красивые босоножки, красивая причёска и красивая девушка. Для новогоднего корпоратива – замечательно! Тоже самое касается новогодней вечеринки, но здесь же речь идет о новогоднем шоу!

В этом контексте мне не хватило истории, блеска. Почему бы не надеть на голову шляпку с пером в стиле Чикаго 20-х? А на шею длинную нитку жемчуга или даже боа? К этому платью так и просится гангстерская история. С образом не доиграли», – высказался эксперт.