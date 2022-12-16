«Как всегда, неотразима»: Алсу отметилась в мерцающем платье в гламурном стиле и модных босоножках

Алсу уже давно выступает на сцене. Она завоевала любовь публики. Даже коллеги осыпают певицу комплиментами. Она в свои 39 лет может похвастаться стройной фигурой. Артистка успевает растить троих детей и продолжать строить карьеру. Каждый раз она восхищает публику своими нарядами, когда появляется на публике.
В декабре Алсу постоянно ездит на съемки. Она уже отметилась в наряде цвета фуксии. А вот на съемках в «Останкино» артистка появилась в силуэтном мерцающем платье миди. Наряд подчеркнул ее фигуру «песочные часы». Она дополнила наряд лаконичными босоножками. Артистке сделали аккуратную укладку, открыв шею.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее праздничный образ оценил концептмейкер Александр Осипов.
«Алсу, как всегда, неотразима. Сверкающее платье подчеркнуло ее фигуру и смуглую кожу. Босоножки с тонкими ремешками – лучшее решение, которое только можно представить для этого платья.
Но в целом я бы сказал, что это просто красивое платье, красивые босоножки, красивая причёска и красивая девушка. Для новогоднего корпоратива – замечательно! Тоже самое касается новогодней вечеринки, но здесь же речь идет о новогоднем шоу!
В этом контексте мне не хватило истории, блеска. Почему бы не надеть на голову шляпку с пером в стиле Чикаго 20-х? А на шею длинную нитку жемчуга или даже боа? К этому платью так и просится гангстерская история. С образом не доиграли», – высказался эксперт.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro