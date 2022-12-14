«Не нужно оголяться, чтобы привлекать внимание»: Алсу выбрала силуэтное платье с пайетками и пышными рукавами для Нового года

Алсу

Алсу. Фото: соцсети звезды

Певица примерила блестящий лук для особого случая.

Алсу уже много лет строит карьеру на сцене. Она даже спустя больше 20 лет остается востребованной артисткой. Певица может похвастаться стройностью. Для многих поклонников она давно стала иконой стиля. Артистка в декабре активно посещает новогодние съемки. Она уже отметилась в ярком костюме и платье-жакете.

На этот раз Алсу решила пополнить гардероб обновками. Она похвасталась актуальным образом, который выбрала для новогодней ночи. Певица примерила черное платье с пайетками и пышными рукавами. Наряд с акцентом на талии она дополнила  туфлями. Артистка накрасила губы в алой помадой и присобрала волосы.

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«Не нужно оголяться, чтобы привлекать внимание! Смотрите, как это женственно и прекрасно, ярко!» – отметила артистка.

Поклонники восхитились тем, как элегантно выглядит Алсу. Многие вооружились ее советом. К слову, эксперты также рекомендуют год Черного кролика встречать в перьях, пайетках, а также выбирать серебристые цвета, черные и серые.

Алсу. Фото: соцсети звезды

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