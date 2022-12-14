«Не нужно оголяться, чтобы привлекать внимание»: Алсу выбрала силуэтное платье с пайетками и пышными рукавами для Нового года

На этот раз Алсу решила пополнить гардероб обновками. Она похвасталась актуальным образом, который выбрала для новогодней ночи. Певица примерила черное платье с пайетками и пышными рукавами. Наряд с акцентом на талии она дополнила туфлями. Артистка накрасила губы в алой помадой и присобрала волосы.

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