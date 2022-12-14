«Целомудренно, элегантно и эффектно»: Алсу в шелковых брюках и рубашке с перьями самого соблазнительного цвета отметилась дома

Шелковая фактура добавляет роскоши образу, а его нюдовый цвет одновременно элегантности и сексуальности, поскольку самый соблазнительный цвет не красный, как многие думают, а именно цвет тела.

Наиболее соблазнительно и маняще выглядит женщина в одежде цвета кожи своего тела (голый цвет), прилегающего или полуприлегающего силуэта, слегка повторяющего контуры тела.

Это как раз тот случай, когда женщина выглядит соблазнительно без намека на вульгарность. Праздника и нежности добавляют перья. Они в топе модных декоративных элементов. Казалось бы, незначительная деталь, а какой эффект. Они делают образ более гламурным, женственным и нежным.

Добавляют легкости и невесомости, и конечно же праздника. Эффекта добавляет и модное контрастное столкновение ИНЬ и ЯН, а именно брюки и рубашка в сочетании с глянцевой фактурой, струящейся шелковой текстурой, нюдовым цветом и перьями. И главное в этом образе то, что он подчеркивает достоинства своей хозяйки, не отвлекая на себя внимания», – высказалась эксперт.