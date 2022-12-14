«Целомудренно, элегантно и эффектно»: Алсу в шелковых брюках и рубашке с перьями самого соблазнительного цвета отметилась дома

Алсу уже много лет выступает на сцене. Зрители привыкли ее видеть в элегантных платьях. Артистка славится своим чувством стиля. Теме более, что в 39 лет она может похвастаться стройной фигурой. То и дело певица облачается в яркие луки. Этой зимой она смело экспериментирует, не боясь блесток и перьев.
На этот раз Алсу устроила дома примерку обновок. Для встречи Нового года ей приглянулся женственный наряд. Она покрасовалась в шелковом костюме в пижамном стиле. Блузка с перьями была завязана на узел, а нюдовые брюки струились вниз.
«Пижамки никто не отменял! Тем более, с самым актуальным атрибутом – перышки! Очень удобно, нежно, гламурно», – отметила звезда.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Очень элегантный и, одновременно, праздничный образ. Такой образ подойдет для встречи Нового года в семейном кругу или корпоративной вечеринке. Все целомудренно, элегантно, и вместе с тем, эффектно. Ничего не оголяя, Алсу продемонстрировала свою стройную фигуру и подчеркнула женственность за счет струящейся ткани, которая скользя по телу, как бы обволакивает его.
Завязанная на узел рубашка, в сочетании с брюками, воспринимается как комбинезон, самодостаточной единой вертикалью, что визуально вытягивает силуэт и стройнит. А узел, завязанный чуть выше талии, помогает воспринимать и ноги чуть выше, за счет чего они кажутся еще длиннее.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Шелковая фактура добавляет роскоши образу, а его нюдовый цвет одновременно элегантности и сексуальности, поскольку самый соблазнительный цвет не красный, как многие думают, а именно цвет тела.
Наиболее соблазнительно и маняще выглядит женщина в одежде цвета кожи своего тела (голый цвет), прилегающего или полуприлегающего силуэта, слегка повторяющего контуры тела.
Это как раз тот случай, когда женщина выглядит соблазнительно без намека на вульгарность. Праздника и нежности добавляют перья. Они в топе модных декоративных элементов. Казалось бы, незначительная деталь, а какой эффект. Они делают образ более гламурным, женственным и нежным.
Добавляют легкости и невесомости, и конечно же праздника. Эффекта добавляет и модное контрастное столкновение ИНЬ и ЯН, а именно брюки и рубашка в сочетании с глянцевой фактурой, струящейся шелковой текстурой, нюдовым цветом и перьями. И главное в этом образе то, что он подчеркивает достоинства своей хозяйки, не отвлекая на себя внимания», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro