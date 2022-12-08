«Выглядит дорого и элегантно»: Бузова отметилась в мегатрендовых босоножках-гладиаторах и крохотном платье

Ольга Бузова давно стала знаменитостью. Раньше она мечтала украшать обложки журналов, а теперь сама выпускает наряды и зачастую блистает на подиумах. Однако телеведущая продолжает сниматься для шоу и давать концерты. Порой она пользуется услугами стилистов, чтобы блистать в кадре. И ее образ все чаще удивляют публику.
На днях Ольга приняла участие в съемки. Она не стала раскрывать подробности, но показала дерзкий лук. Артистка покрасовалась в черном мини-платье с поясом. Она дополнила лук массивными украшениями и босоножками-гладиаторами. А также Бузова предстала с прической в виде двух объемных пучков. Поклонники признались, что не сразу ее узнали.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер. Он указал на ошибку в образе.
«Тотал блэк вернулся в моду, сместив синий цвет. На женщинах, которым чёрный идёт, он всегда выглядит дорого и элегантно.
Если разбирать образ на элементы, то здесь все в тренде. Маленькое черное платье, босоножки-гладиаторы, массивные украшения. Тогда почему образ выглядит странным и неудачным?
Потому что здесь всего слишком много. Такой яркой и трендовой обуви не нужны сопровождающие. Гладиаторы - это мегатренд будущего лета. Но украшения с ними спорят», – высказался эксперт.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro