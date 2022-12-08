«Выглядит дорого и элегантно»: Бузова отметилась в мегатрендовых босоножках-гладиаторах и крохотном платье

На днях Ольга приняла участие в съемки. Она не стала раскрывать подробности, но показала дерзкий лук. Артистка покрасовалась в черном мини-платье с поясом. Она дополнила лук массивными украшениями и босоножками-гладиаторами. А также Бузова предстала с прической в виде двух объемных пучков. Поклонники признались, что не сразу ее узнали.

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