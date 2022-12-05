Дизайнеры постарались: Бузова впервые нарядила новогоднюю елку в своей роскошной квартире в Москве

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в России. Она не скрывает, что зарабатывает миллионы и уже не раз попадала в списки Forbes. Три года назад артистка купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей. Не менее крупную сумму она потратила на дизайнерский ремонт.
Примечательно, что недавно Ольга переехала в новую квартиру и отпраздновала новоселье с друзьями. Она не стала скрывать, что разбирает вещи, которых оказалось очень много. Но 5 декабря артистка уже похвасталась новогодней елкой. Она прибегла к услугам дизайнеров, которые украсили главный символ праздника.
Ее елка с эффектом припыленных снегом веток была украшена шарами в золотистых и белых тонах. также были и синие елочные игрушки, которые перекликались с мебелью в зале. Сама Бузова покрасовалась в пижаме и тапочках у елочки.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«Какую же невероятную елку вы мне украсили! Выбрала их потому что у них собственное производство елок в России и экологичные материалы.
По этому елки выглядят как настоящие, а еще потому что они могут приехать и нарядить елочку к вам домой! Самое главное, что снежное напыление это 100% хлопок, безопасный для животных и детей», – высказалась Оля.
Поклонники восхитились елкой. Многие отметили, что у телеведущей шикарный интерьер дома.