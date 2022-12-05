Дизайнеры постарались: Бузова впервые нарядила новогоднюю елку в своей роскошной квартире в Москве

Примечательно, что недавно Ольга переехала в новую квартиру и отпраздновала новоселье с друзьями. Она не стала скрывать, что разбирает вещи, которых оказалось очень много. Но 5 декабря артистка уже похвасталась новогодней елкой. Она прибегла к услугам дизайнеров, которые украсили главный символ праздника.

Ее елка с эффектом припыленных снегом веток была украшена шарами в золотистых и белых тонах. также были и синие елочные игрушки, которые перекликались с мебелью в зале. Сама Бузова покрасовалась в пижаме и тапочках у елочки.

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