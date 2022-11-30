«Это мегатренд»: Алсу покрасовалась в платье-рубашке с эффектом тонкой талии и в самом модном цвете сезона

Недавно Алсу устроила шопинг. Она решила показать свои обновки. Ей приглянулись не только твидовые жакеты. Она покрасовалась в платье-рубашке цвета фуксии. Наряд с акцентом на талии, который визуально стройнит и делает талию точеной, артистка дополнила босоножками. Она стала дефилировать перед зеркалом. Поклонники были в восторге от такого яркого и женственного лука.

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