«Это мегатренд»: Алсу покрасовалась в платье-рубашке с эффектом тонкой талии и в самом модном цвете сезона

Алсу является одной из самых известных исполнительниц в России. Она продолжает строить карьеру и даже снимается в телевизионных шоу. Певица восхищает поклонников и коллег своим моложавым видом. Она также зачастую облачается в женственные наряды. Недавно ее осыпал комплиментами Филипп Киркоров.
Недавно Алсу устроила шопинг. Она решила показать свои обновки. Ей приглянулись не только твидовые жакеты. Она покрасовалась в платье-рубашке цвета фуксии. Наряд с акцентом на талии, который визуально стройнит и делает талию точеной, артистка дополнила босоножками. Она стала дефилировать перед зеркалом. Поклонники были в восторге от такого яркого и женственного лука.
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Для сайта Teleprogramma.pro оценила ее образ стилист-имиджмейкер Диана Плиско.
«На Алсу прекрасное платье с драпировками, немножко асимметричное. В фуксии цвете – это мегатренд, особенно после того, как показал культовую коллекцию в монохроме Валентино Гаравани. В таком наряде спокойно можно носить каблуки, высокие сапоги.
Так можно пойти в ресторан с подругами. А если выбрать босоножки, да еще со стразами, то можно в этом даже выступить или посетить светское мероприятие. Очень классный образ, классное платье», – высказалась эксперт.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro