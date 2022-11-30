«Позволяют выглядеть элегантно»: Алсу выбрала остромодные джинсы с подворотами и твидовый жакет

Недавно Алсу оделась в восточном стиле. Она отметила, что ей нравится все новое. А вот перед началом зимы певица решила набрать вещей для разных случаев. Она примерила голубые джинсы с подворотами и черный блейзер. Потом артистка решила покрасоваться в твидовых жакетах.

Она примерила варианты в розовом, графитовом и белом цветах. Наряды позволяли ей делать акцент на талии и изящных щиколотках. Поклонники восхитились ее образами.

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