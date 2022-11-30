«Позволяют выглядеть элегантно»: Алсу выбрала остромодные джинсы с подворотами и твидовый жакет

Алсу прославилась больше 20 лет назад. Она продолжает строить карьеру. В свои 39 лет певица не боится экспериментов. Для сцены она продолжает выбирать сдержанные образы, а вот в обычной жизни вечерним платьям артистка предпочитает удобныеджинсы, пальто и костюмы. Многие поклонники считают ее иконой стиля.
Недавно Алсу оделась в восточном стиле. Она отметила, что ей нравится все новое. А вот перед началом зимы певица решила набрать вещей для разных случаев. Она примерила голубые джинсы с подворотами и черный блейзер. Потом артистка решила покрасоваться в твидовых жакетах.
Она примерила варианты в розовом, графитовом и белом цветах. Наряды позволяли ей делать акцент на талии и изящных щиколотках. Поклонники восхитились ее образами.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее выбор оценила имидж-стилист Елена Бестави.
«На самом деле, мы живет в удивительное время. В тренде все, что позволяет тебе выглядеть элегантно, что позволяет тебе чувствовать себя комфортно, что помогает показать достоинства фигуры. В этом плане, Джинсы, которые выбрала Алсу, полностью этому соответствуют. Можно сказать, что они в тренде.
Удлиненные жакет любых вариантов сейчас актуальны. У этих жакетов разные назначения. Блейзер, при всей неформальности, это офисная одежда. А приталенные жакеты это варианты для выхода в свет. Они позволяют выглядеть элегантно, женственно в любой ситуации», – высказалась эксперт.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro