«Фэшн не только в вокале»: Алсу заобнималась с Киркоровым и впечатлила его своим стилем (видео)

Алсу

Алсу. Фото: соцсети звезды

Певица запела в стиле Пчелы из шоу «Маска». Она сразила короля отечественной эстрады.

Алсу много лет строит карьеру на сцене. Больше 20 лет назад она прославилась на всю страну, выпустив несколько хитов. Певица продолжает выступать и даже снимается в телевизионных проектах. Недавно она приняла участие в шоу «Маска» и оказалась в тройке лидеров, так как в костюме Пчелы ее никто не узнал. 

На этот раз Алсу стала чаще появляться на публике. Она примеряет стильные образы. Певица часто сталкивается с тем, что поклонники просят ее снова спеть голосом Пчелы. И 28 ноября она в студии звукозаписи встретила Филиппа Киркорова, который был одним из членом жюри проекта. Артистка при нем запела. Она также щегольнула в брюках и футболке, на плечи накинула джемпер Balenciaga.

Сам король отечественной эстрады щегольнул в алом плаще Adidas. Он остался в восторге от своей коллеги.

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Алсу и Филипп Киркоров. Фото: соцсети звезды

«Я просто в шоке! Я аплодирую стоя! Если бы своими глазами, ушами не слышал! Не поверил бы, что из этой хрупкой девочки и вдруг такое! Браво! И немного Balenciaga фэшн, Adidas комбинейшен», — сказал Киркоров.

«Ну я немного поскромнее», — отметила Алсу.

«Кто еще в нашей стране может показать фэшн не только в вокале!» — заявил артист. 

«Ты единственный мужчина, которого мне можно обнимать кроме мужа», — призналась исполнительница хита «Зимний сон».

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