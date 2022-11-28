«Фэшн не только в вокале»: Алсу заобнималась с Киркоровым и впечатлила его своим стилем (видео)

На этот раз Алсу стала чаще появляться на публике. Она примеряет стильные образы. Певица часто сталкивается с тем, что поклонники просят ее снова спеть голосом Пчелы. И 28 ноября она в студии звукозаписи встретила Филиппа Киркорова, который был одним из членом жюри проекта. Артистка при нем запела. Она также щегольнула в брюках и футболке, на плечи накинула джемпер Balenciaga.

Сам король отечественной эстрады щегольнул в алом плаще Adidas. Он остался в восторге от своей коллеги.

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