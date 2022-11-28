«Фэшн не только в вокале»: Алсу заобнималась с Киркоровым и впечатлила его своим стилем (видео)

Алсу много лет строит карьеру на сцене. Больше 20 лет назад она прославилась на всю страну, выпустив несколько хитов. Певица продолжает выступать и даже снимается в телевизионных проектах. Недавно она приняла участие в шоу «Маска» и оказалась в тройке лидеров, так как в костюме Пчелы ее никто не узнал.
На этот раз Алсу стала чаще появляться на публике. Она примеряет стильные образы. Певица часто сталкивается с тем, что поклонники просят ее снова спеть голосом Пчелы. И 28 ноября она в студии звукозаписи встретила Филиппа Киркорова, который был одним из членом жюри проекта. Артистка при нем запела. Она также щегольнула в брюках и футболке, на плечи накинула джемпер Balenciaga.
Сам король отечественной эстрады щегольнул в алом плаще Adidas. Он остался в восторге от своей коллеги.
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Алсу и Филипп Киркоров. Фото: соцсети звезды
«Я просто в шоке! Я аплодирую стоя! Если бы своими глазами, ушами не слышал! Не поверил бы, что из этой хрупкой девочки и вдруг такое! Браво! И немного Balenciaga фэшн, Adidas комбинейшен», — сказал Киркоров.
«Ну я немного поскромнее», — отметила Алсу.
«Кто еще в нашей стране может показать фэшн не только в вокале!» — заявил артист.
«Ты единственный мужчина, которого мне можно обнимать кроме мужа», — призналась исполнительница хита «Зимний сон».