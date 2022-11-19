Дама в роскошной шубе: Татьяна Навка поделилась редким фото со своей моложавой мамой

«Самое главное в жизни любого человека – это мама. Все, что она вкладывает в ребенка, все семена потенциала, интуиции, способностей, человечности, характера, веры и любви — со временем распускаются в уже взрослом человеке!

Сегодня, в твой День Рождения, я говорю спасибо, моя дорогая мама, что благодаря тебе я выросла такой какая я есть! Спасибо за твой пример, терпение и мудрость. Люблю тебя, живи долго и счастливо, ну а мы всегда рядом. Твои дети, зятья, внуки и, надеюсь, скоро правнуки», – написала Навка.