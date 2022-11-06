Билли Айлиш и ее новый бойфренд впервые вышли в свет, закутавшись в одеяло Gucci

Вечером 5 ноября в Лос Анджелесе прошло ежегодное светское мероприятие LACMA Art + Film Gala, на котором американские звезды снова козырнули нарядами. Пока Ким Кардашьян щеголяла в черном обтягивающем платье Balenciaga, Кайли Дженнер хвасталась телом в прозрачном топе, а Сидни Суини носила рукава «из роз», 20-летняя звезда Билли Айлиш проявила больше оригинальности.
Во-первых, она выделилась тем, что впервые вышла в свет со своим новым бойфрендом – певцом Джесси Рутерфордом. А во-вторых, пара оделась, вроде как, небрежно, но очень дорого. Влюбленные явились на красную ковровую дорожку в пижамах, закутавшись в одном одеяле. Билли еще нацепила на лоб маску для сна. Но все эти элементы были от Gucci, да еще с фирменной символикой бренда.
Билли Айлиш и Джесси Рутерфорд на мероприятии LACMA Art + Film Gala 5 ноября. Фото: Global Look Press
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Напомним, осенью 2022 года Айлиш стали замечать на свиданиях с фронтменом рок-группы The Neighborhood Джесси Рутерфордом, который на 11 лет старше нее. Теперь они официально пара, раз ходят вместе по мероприятиям, даже не вылезая из-под одеяла.