Билли Айлиш и ее новый бойфренд впервые вышли в свет, закутавшись в одеяло Gucci

Вечером 5 ноября в Лос Анджелесе прошло ежегодное светское мероприятие LACMA Art + Film Gala, на котором американские звезды снова козырнули нарядами. Пока Ким Кардашьян щеголяла в черном обтягивающем платье Balenciaga, Кайли Дженнер хвасталась телом в прозрачном топе, а Сидни Суини носила рукава «из роз», 20-летняя звезда Билли Айлиш проявила больше оригинальности.

Во-первых, она выделилась тем, что впервые вышла в свет со своим новым бойфрендом – певцом Джесси Рутерфордом. А во-вторых, пара оделась, вроде как, небрежно, но очень дорого. Влюбленные явились на красную ковровую дорожку в пижамах, закутавшись в одном одеяле. Билли еще нацепила на лоб маску для сна. Но все эти элементы были от Gucci, да еще с фирменной символикой бренда.