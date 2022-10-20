Билли Айлиш заметили целующейся с новым бойфрендом

Западная пресса вычислила нового парня певицы Билли Айлиш. 20-летняя звезда якобы начала встречаться с коллегой по цеху — 31-летним фронтменом рок-группы The Neighborhood Джесси Рутерфордом.

Парочку уже несколько раз видел вместе на свиданиях, но ни он, ни она пока не подтвердили свой роман. Однако вечером 18 октября артисты вышли из индийского ресторана в Лос-Анджелесе и поцеловались, стоя у машины, ну совсем не как друзья. Фото романтического момента опубликовало издание People.

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