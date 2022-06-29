«Лампасы еще больше удлиняют ножки»: Семенович отметилась в модном костюме с эффектом стройности

Поклонники осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Неплохой комплект. Красивого цвета, который кричит о лете и идет блондинкам. Геометрия в принте сейчас актуальна. Кстати, четкая геометрия принта продолжается в обуви. История получилась лаконичной и закольцованной.

Поговорим про силуэт. Костюм дает стройность за счет выстроенной вертикали, лампасы еще больше удлиняют ножки. Думаю, что каблучок, хоть и небольшой, тоже присутствует для этой же цели.

Поясок акцентирует талию и делает фигуру оформленной. Хороший образ, но может немного простоват для ковровой дорожки. Аксессуары — акцентных браслет и броская сумочка — были бы не лишними», — высказался эксперт.