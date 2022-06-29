«Лампасы еще больше удлиняют ножки»: Семенович отметилась в модном костюме с эффектом стройности

Анна Семенович является бывшей солисткой группы «Блестящие». Она смогла построить успешную карьеру.
Артистка не скрывает, что порой многие восхищаются не только ее голосом, но и внешностью. Певица обладает нестандартной фигурой, которую умело корректирует с помощью нарядов. Недавно на отдыхе в Турции звезда щеголяла в платьях оверсайз.
Не так давно Анна погуляла на свадьбе брата, где отметилась в изящном образе. А на днях певица посетила фестиваль «Русского радио», где она решила щегольнуть в летнем модном костюме с принтом.
Удлиненная рубашка с поясом и узкие брюки с лампасами подчеркнули достоинства ее фигуры, белые мюли завершили лук.
Анна Семенович. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Неплохой комплект. Красивого цвета, который кричит о лете и идет блондинкам. Геометрия в принте сейчас актуальна. Кстати, четкая геометрия принта продолжается в обуви. История получилась лаконичной и закольцованной.
Поговорим про силуэт. Костюм дает стройность за счет выстроенной вертикали, лампасы еще больше удлиняют ножки. Думаю, что каблучок, хоть и небольшой, тоже присутствует для этой же цели.
Поясок акцентирует талию и делает фигуру оформленной. Хороший образ, но может немного простоват для ковровой дорожки. Аксессуары — акцентных браслет и броская сумочка — были бы не лишними», — высказался эксперт.
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Справка Teleprogramma.pro:
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro