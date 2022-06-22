«У мужчин нет шансов»: Семенович в струящемся платье оверсайз грациозно поймала букет невесты

Анна Семенович является одной из самых известных отечественных певиц. Она долгое время была солисткой группы «Блестящие», а потом начала сольную карьеру.
Артистка славится своим позитивным настроем и нестандартной фигурой, которую умело корректирует с помощью нарядов. Звезда недавно отдохнула в Турции, где успела щегольнуть в романтических образах.
Семенович, как оказалось, готовилась к важному событию. 21 июня свадьбу сыграл ее младший брат Кирилл. Певица была рада повеселиться на торжестве и назвала невесту своей сестрой. Для особенного случая она выбрала струящееся платье оверсайз сиреневого цвета. Лаконичный образ скрыл изъяны ее фигуры.
Кульминацией праздника стал букет, который невеста кинула подружкам. И его поймала Анна, которая уже давно мечтает о семье. Она так хотела получить букет, что загородила всех других гостей, а потом стала радостно танцевать.
«Ну все, теперь у мужчин нет шансов, как их не было у других участниц конкурса. Девочки, кто после поимки букета невесты вышел замуж?» — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. «Как я хочу увидеть вас в свадебном платье! Вы будете самой-самой красивой невестой», «Роскошный наряд», «Какая вы красивая», «Вам так идет этот цвет», «Такая вы тут яркая, свежая! Ляпота», — прокомментировали пост подписчики.