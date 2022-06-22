«У мужчин нет шансов»: Семенович в струящемся платье оверсайз грациозно поймала букет невесты

Анна Семенович является одной из самых известных отечественных певиц. Она долгое время была солисткой группы «Блестящие», а потом начала сольную карьеру.

Артистка славится своим позитивным настроем и нестандартной фигурой, которую умело корректирует с помощью нарядов. Звезда недавно отдохнула в Турции, где успела щегольнуть в романтических образах.