«Это всегда стильно!»: Лопырева отметилась в нежно-розовом платье макси и лимонных босоножках

Виктория Лопырева уже много лет строит карьеру модели и является бизнесвумен. После победы в конкурсе «Мисс Россия» она регулярно участвует в фотосессиях, примеряя женственные образы.

А так как светская львица живет в Дубае, то ее можно увидеть на красных дорожках и вечеринках. В свои 38 лет она успевает растить сына, видеться с друзьями и веселиться.

На днях Лопырева отправилась на светское мероприятие. Она провела время в окружении влиятельных людей. Для такого случая блондинка выбрала нежно-розовое платье макси с принтом.

Наряд дополнили лимонные босоножки с тонкими ремешками и сумочка в тон. А акцент на талии она сделала с помощью пояса. Виктория в струящемся платье щегольнула на публике.

Поклонники восхитились тем, как выглядит российская красавица. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Очень интересный образ! Мне нравится, во-первых, принт цветочный и, так скажем, абстрактный. Нет четких повторений, все немножко фантазийное. Розовый очень актуален! Сочетание розово-желтых цветов здесь не случайно, так как желтый выбран, как поддерживающий один из цветов в рисунке и это здорово! Это всегда стильно! Это всегда беспроигрышный вариант! Что меня здесь не устраивает. Я бы поменяла тон пояса. Я рекомендовала бы взять более насыщенный. На рисунке есть модный оттенок этого сезона Very Peri (сиренево-синий). Вот такой цвет также был бы отсылом к модным течениям, и было бы подтвеждением тому, что Виктория в курсе модных цветов этого сезона. И меня абсолютно не устраивает маленькая сумка, потому что она уже не актуальна. К тому же, и форма достаточно жесткая. Что-нибудь помягче — было бы интереснее», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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