«Красивый образ»: Боня в бальном платье-бюстье с многослойной юбкой едва не оконфузилась в Каннах

Российская светская львица в женственном образе покрасовалась на красной дорожке. Она выбрала беспроигрышный вариант.

Виктория Боня является популярной экс-участницей «Дома-2». Она проявила себя как телеведущая и бизнесвумен. Уже больше 10 лет Виктория живет в Монако. Она растит дочку Анджелину, но пока не замужем.

Светская львица не раз конфликтовала с Ксенией Собчак. Она уверена, что журналистка просто ей завидует. Недавно звезда приехала на лазурный берег, где посетила Каннский кинофестиваль.

В день открытия мероприятия Боня вышла на красную дорожку в пышном бальном платье. Другие гости ее поддерживали, когда они ехали в машине. Однако она опасалась, что ее не будут встречать тепло. Однако светская львица устроила дефиле в изысканном наряде французского дизайнера.

Правда, она едва не оконфузилась, когда поднималась по лестнице. Виктория оступилась и едва не упала. Но она не расстроилась, а кокетливо улыбнулась и даже посмеялась.

Если Собчак решила, что звезда телестройки выглядела глупо и многим фотографам она была неинтересна, то поклонники осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

«На красной дорожке Виктория появилась в элегантном пышном платье цвета океана. Подкупает отсутствие лишних деталей и декора, переборщить или перемудрить на таком мероприятии легко. В данном случае все просто и „безопасно“. Аккуратная прическа, но крупные серьги и колье. Красивый образ, девушке в нем хорошо», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в Школе шопинга, 2020 г. — Шкона модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола — работала в отделе протокола в крупной компании. — дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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