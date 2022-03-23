«Объект желаний»: Бородина покрасовалась в удлиненном жакете и ультрамодных туфлях Versace

Ксения Бородина может похвастаться богатым опытом. Она уже давно работает на телевидении. Роль телеведущей в шоу «Дом-2» сделала ее знаменитой. Теперь Ксения узнаваемая персона, а также она из тех, кто зарабатывает миллионы на рекламе в соцсетях.

В прошлом году телеведущая развелась с Курбаном Омаровым. Теперь она чаще выходит в свет, еще больше путешествует и хвастается дорогостоящими обновками.

Удачно проведя отпуск в Дубае, Бородина решила вспомнить свои яркие образы. Она опубликовала видео, на котором покрасовалась в мини-платье и удлиненном черном жакете.

Лаконичный наряд дополнили колготки и яркие туфли Versace на большой платформе. Обувь цвета взбесившейся Барби внесла в атуфит изюминку. Ксения сделала укладку с объемом и макияж в неброских тонах.

Поклонники были изумлены. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Ксения в образе выдержала классическое настроение. Это черный цвет плюс достаточно понятный кроя. Это пиджак удлиненный — это актуально. Он уместен во всех сферах жизни и разных точках мира. Прям такой язык понятный всем. Ну и акцентом здесь является объект желаний многих девушек — это атласные туфли Versace на объемной подошве и каблуке в цвете фуксия. Все оттенки розового это надежда и вера в хорошее. Тут высокий уровень контраста. Черный цвет и цвет фуксии — классика и ультрамодность. Естественно образ будет считаться актуальным и модным, и лаконичным. Укладка и макияж говорят о тонком понимании меры в образе», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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