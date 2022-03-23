«Добавляет стройности»: Бородина отметилась в ультрамодном мини-платье с юбкой-бахромой

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Телеведущая старается хорошо выглядеть. В своем доме она целую комнату отвела под гардеробную.

Ей нравится тратить деньги на дорогостоящие обновки. В ее коллекции можно найти наряды и обувь: Prada, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Bottega Veneta. Однако с недавних пор она не закупает в ЦУМе из-за повышения цен.

На этот рах Ксения решила похвастаться одним из своих любимых нарядов. Она опубликовала видео, на котором дефилирует по улице в черном мини-платье и юбке из длинной бахромы. Наряд дополнили босоножки и миниатюрная сумочка. Также Бородина сделала объемную укладку и макияж с акцентом на глаза. Она грациозно шагала по среди домов.

Поклонники осыпали ее комплиментами. У телеведущей появились миллионы поклонников, которые всегда оценивают ее образы. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ решила разобрать по деталям стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ Ксении смело могу назвать ультрамодным. Акцентом выступает длинная бахрома, которая в весенне-летнем сезоне 2022 на самом пике моды. Свободолюбивая бахрома не просто придает динамики и жизни любому образу, она выступает и как корректирующий элемент для любой фигуры. В данном случае визуально удлиняет ноги и весь силуэт, добавляя стройности, усиливает данный эффект обувь на каблуке. Пояс с бахромой создает модную многослойность, не утяжеляя фигуру. А надетая поверх экстремального мини, с одной стороны, как бы уравновешивает, но с другой — создает даже больший интерес и интригу к ногам, чем если бы ее не было, поскольку прикрытая нагота привлекает больше внимания, чем откровенная. Также бахрома своим присутствием добавляет богемной нотки и легкости. Распущенные волосы вторят ритму бахромы. Маленькое черное платье Ксении также в современной стилистике с модной асимметрией. Весь образ модный, стильный, легкий, динамичный, свободолюбивый, женственный и интригующий. Он никого не оставит равнодушным. Ксения выглядит просто восхитительно!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!