На заметку модницам: Бузова в топе с леопардовым принтом и «тропической» юбке подчеркнула изгибы фигуры

Ольга Бузова давно стала медийной личностью. Она уже не ведет шоу «Дом-2». Но блондинка продолжает вести новые передачи, давать концерты и порой участвует в съемках кино.

В последнее время телеведущая много путешествует. Она успела как отдохнуть в Куршевеле, так и поработать в Африке. Целый месяц она провела на съемках шоу «Звезды в Африке», где каждый день меняла образы.

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По словам Бузовой, в прошлом году она поправилась. Теперь она пытается вернуться в форму, но во время съемок порой телеведущая маскировала изъяны с помощью нарядов.

В новом выпуске шоу она предстала в леопардовом топе и юбке-футляре из шелка с тропическим принтом. Босоножки с квадратным мысом и косынка завершили образ. Ольга показала свой плоский живот и изящные изгибы фигуры.

Также она появилась в платье в пол с очень глубоким декольте. Наряд с верхом-бандо не скрыл ее прелести. Артистка подчеркнула формы.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие признались, что такой стиль ей идет. «Вот, это прям ваше», «Какая красота», «Платье особенно удачное», «Какая вы хорошенькая», «Наконец-то! Приличные наряды», — стали писать подписчики. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфиты оценил стилист Руслан Громов.

«Я не могу выделить какой-то один из данных образов, они все хороши и актуальны, тропические мотивы и животные принты уже второй год не дают покоя всем модникам. Конкретно для Бузовой, эти образы и вовсе идеально подходят, поскольку сейчас девушка ведет шоу „Звезды в Африке“, и своими аутфитами она дополняет концепцию программы и красиво смотрится в кадре. Каждый лук детально продуман, и за этим большая работа стилиста. Я бы посоветовал поклонникам телеведущей присмотреться к образам, и, может быть, что-то подметить для себя, ведь лето уже не за горами», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion- колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

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