Кристен Стюарт показалась без нижнего белья в «голом» платье от Chanel

Звезда «Сумерек» (хотя теперь ее правильнее называть звездой фильма «Спенсер») Кристен Стюарт снова обратила на себя внимание модных журналов.

4 марта 31-летняя актриса появилась на Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре в Калифорнии. Там она получила очередную награду за роль принцессы Дианы (из рук Шарлиз Терон) и щегольнула на красной ковровой дорожке в платье Chanel, которое в прессе тут же назвали «голым».

Шифоновый наряд Chanel с высоким воротом и заниженной пышной юбкой выполнен из полупрозрачной ткани, которая открыла зрителям вид на фигуру так, как будто она в купальнике. Однако на открытой взгляду талии актрисы не было даже намека на трусики. Обозреватели модных журналов заключили, что Кристен не надела нижнего белья в этот вечер, поддержав тренд на откровенность.

Напомним, что в ближайшем будущем Стюарт планирует сыграть свадьбу с женщиной и стать режиссером.

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