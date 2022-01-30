«Яростно женский»: Кристен Стюарт рассказала о фильме, который станет ее режиссерским дебютом

Недавно звезда нашла актрису, которая сыграет в ее проекте главную роль.

Звезда «Сумерек», 31-летняя актриса Кристен Стюарт грезит о карьере режиссера.

На днях она дала интервью своей коллеге Николь Кидман, в котором рассказала, что находится в процессе создания фильма.

«Я адаптировала мемуары романистки Лидии Юкнавич, и мы только что выбрали актрису на главную роль, что монументально успокаивает, — цитирует Стюарт издание Variety. — Я была с этим наедине, в вакууме, и так приятно передать это кому-то, другу и партнеру, и сказать: «Помоги мне». Ей придется сделать нечто очень тяжелое, и я на седьмом небе от счастья». «Ледяная вода, в которую я собираюсь бросить эту девушку, заставляет меня ужасаться. Это такая большая просьба пригласить кого-то на эту конкретную роль. Я думаю, тебе (Кидман, — Прим. авт.) она понравилась бы. Текст такой физический и такой яростный, яростно женский».

Отметим, что актриса экранизирует мемуары «Хронология воды» (The Chronology of water), вышедшие в 2011 году. Автор книги вспоминает, как росла в доме жесткого отца и матери-алкоголички, но смогла сбежать из этого ада, получив спортивную стипендию, как пловчиха. Правда, затем ее наркотическая зависимость и беспорядочные половые связи разрушили мечту об олимпийском золоте. Но женщина все равно нашла путь к свету.

Добавим, что Кристен ранее уже выступала режиссером — в одном короткометражном фильме и двух музыкальных видео.

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