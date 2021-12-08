Ким Кардашьян получила премию «Икона моды» и забрала ее в «очках Бэтмена»

7 декабря в калифорнийской городе Санта-Моника прошла церемония награждения премии People’s Choice Awards. Помимо фильмов, актеров и музыкантов, на ней чествовали звезд из самых разных сфер.

Так награда «Икона моды» (Fashion Icon Award) досталась 41-летней Ким Кардашьян, которая в уходящем году нарядилась на бал Met Gala в полностью закрытый черный костюм Balenciaga. Напомним, у нее даже лица не было видно.

больше по теме Полностью закрытое платье Ким Кардашьян стало костюмом для Хеллоуина У знаменитого наряда уже появились подражатели.

Получать премию Ким вышла в том же самом наряде, правда, маску на всю голову она заменила черными очками в стиле Бэтмена. Кардашьян поблагодарила всех дизайнеров, которые работают с ней и ведут мир моды вперед.

Интересно, приживется ли тренд, заданный звездой телешоу, полностью закрывать свое тело. Потому что пока большинство знаменитостей на светских тусовках все еще тяготеет к тому, чтобы оголяться.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.