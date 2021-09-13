Меган Фокс вышла на красную ковровую дорожку в полностью прозрачном платье

12 сентября в Нью-Йорке прошла церемония награждения MTV Video Music Awards — 2021. Звезда, как всегда, пытались перещеголять друг друга нарядами, но одна из них пришла в таком платье, которое вообще ничего не скрывала.

35-летняя актриса Меган Фокс наглядно продемонстрировала, что она на красной ковровой дорожке самая сексуальная. Пока ее бойфренд, 31 летний певец Machine Gun Kelly отбивался от нападок бойца UFC Конора Макгрегора, кинодива позировала перед камерами в прозрачном наряде от Mugler, который совершенно не скрывал ее серебристое бикини. Фотографиями в этом откровенном платье звезда поделилась в Instagram.

Machine Gun Kelly (он же Колсон Бейкер), кстати, нарядился в красный блестящий костюм Alta Sartoria от бренда Dolce & Gabanna. Добавим, что в этот вечер молодой человек унес домой награду за лучший клип в жанре альтернативной музыки.

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