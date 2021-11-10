«Цвет вытягивает фигуру»: Федорова отметилась в модном белоснежный костюме с брюками клеш

Оксана Федорова уже давно стала медийной персоной. После победы на конкурсе «Мисс Вселенная» на нее обрушилась слава. И спустя почти 20 лет она продолжает быть для многих первой красавицей. Несмотря на то, что Оксана воспитывает двоих детей, она часто выходит в свет. Телеведущая принимает участие в фотосессиях и концертах, а также организовывает светские рауты.

В гардеробе Федоровой большое количество вечерних платьев. Недавно он побывала на Кипре, где показала эффектное платье с перьями и кейпом. А вот для встреч и съемок она чаще выбирает более комфортные образы.

Так на одной их фотосессии модель отметилась в белоснежном костюме с брюками клеш. Наряд дополнили бежевые босоножки на шпильке, а также красный тонкий пояс и массивная цепочка на шее.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Оксана. Многие признались, что даже берут с нее пример. А вот для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Калина Голубева, которая нашла в нем минусы и плюсы.

«В образе много лишних деталей: ремень можно было убрать совсем или заменить на белый, очки лишние, а босоножки не подходят. Их лучше поменять на остроносые туфли. А топ подобрать не в тон костюма, а в тон обувь. Сам костюм хорош. Брюки клеш скорее не тренд, а уже база гардероба. Цвет не полнит Оксану. Вообще белый не полнит, когда он в едином комплекте: и на плечевом изделии, и внизу. Здесь цвет выгодно подчеркивает высокий рост Федоровой и вытягивает фигуру», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Калина Голубева — имидж-стилист. Обучалась UStyle School, также получила высшее образование на факультете «Психология» БИЭПП. Имеет опыт работы в сфере Lux, работала с брендами Ralph Lauren, Loro Piana, Giorgio Armani, Dolce Gabbana. В данный момент занимается частной практикой в работе по стилю.

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