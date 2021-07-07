«Очень актуальны»: Инна Маликова в топе с пышными рукавами и воздушной юбке отметилась в Анапе

Инна Маликова является сестрой Дмитрия Маликова. Она тоже занимается музыкой и руководит коллективом «Новые Самоцветы». Ко всему прочему, девушка обладает эффектной внешностью. Блондинка следит за фигурой, поэтому даже в 44 года носит шорты и мини-юбки. Певица не так давно выступила на фестивале «Жара». А теперь она наслаждается летом в Анапе. Артистка проводит время с подругами.

Накануне Инна отправилась на праздник. Она решила провести время в ресторане, где отмечали день рождения сразу две ее подруги. Девушка для такого случая выбрала монохромный образ в молочном цвете. Она отметилась в топе с пышными рукавами-фонариками и юбке макси с разрезами. Стеганые мюли в тон дополнили ее летний образ. Наряд подчеркнул загорелую фигуру артистки.

«Просто красиво и просто хорошо. Анапа with Love», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Инна. Многие одарили ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro стилист Лена Червова оценила ее аутфит.

«Топ и юбка макси в этом сезоне очень актуальны. Особенно эта легкая летящая юбка с разрезами, которая вроде ноги и скрывает, но при ходьбе одна ножка раскрывается, это выглядит очень женственно. Кроп-топ тоже достаточно удачный. Он на резинке, поэтому хорошо будет держаться. Объемные рукава придают образу воздушность. Так как топ короткий, то его лучше носить, если есть идеальный пресс, либо надевать юбку повыше, чтобы оставался виден маленький кусочек тела. Мне нравится этот образ. Он достаточно свежий, модный, молодежный, актуальный. В нем нет ничего лишнего. Сумка и обувь подобраны в тон. Конечно, тут можно было поэкспериментировать и добавить ярких акцентов, к примеру, коричневые босоножки тут хорошо бы смотрелись. В целом, все лаконично и понятно. Отмечу, что если наряд из тонкой ткани и просвечивает, то под него следует надевать белье телесного цвета», — поделилась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лена Червова стилист и телеведущая. Ее аудитория в Instagram насчитывает более полумиллиона человек, помощью своих постов и авторского курса она помогает заполучить уверенность любой девушке. Также она была ведущей на телеканале «Пятница» и выступала в качестве народного стилиста в программе на первом канале «Модный приговор».

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