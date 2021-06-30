Ольга Бузова в модном мини-платье и эспадрильях на завязках предстала в грейпфрутовом саду

Певица наслаждается работой в Африке, где каждый день посещает новые места. Она отметилась в ярком летнем наряде, которое оценила имидж-стилист Диана Руссо.

Ольга Бузова обычно едва находит время на отдых. Девушка привыкла жить в режиме нон-стоп. Однако в этом году она пересмотрела свой график. телеведущая уже побывала в Риме, Милане и даже увидела Альпы. При этом она всегда возвращалась в Москву к важным мероприятия. Артистка посетила и премию Муз-ТВ, и фестиваль «Жара». А теперь девушка проводит дни в Африке, куда приехала на тайные съемки нового шоу ТНТ.

Пока Ольга не делится никакими подробностями. Она лишь похвасталась своей виллой, которая находится в сафари. Там телеведущая успевает менять несколько нарядов в день. Она признавалась, что поправилась этим летом. 30 июня артистка нарядилась в мини-платье свободного кроя. Яркий наряд с завышенной талией она дополнила эспадрильями. Бузова покрасовалась в грейпфрутовом саду. Примечательно, что у нее была пышная прическа и яркий макияж.

Поклонники отметили, что образ очень летний, но он понравился не всем. «Надежда Кадышева? Показалось..», «Не делай такую прическу! Ты похожа на тетку», «Очень необычный образ для тебя Оля! Свежо, по летнему ярко и сочно», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Диана Руссо.

«Платья с цветочным принтом по прежнему не теряют своей актуальности. Дизайнеры и бренды предлагают нам модели на любой случай жизни. На Ольге незатейливое платье для летнего отдыха. Такая модель больше подойдет для путешествия и прогулок по побережью, нежели для города. Хорошо дополнят образ эспадрильи с завязками, плетеная сумка и шляпа с широкими полями. Единственное, что могу отметить , так это не совсем подходящую расцветку платья. Ольга любит яркие и пестрые наряды, но учитывая ее стилевое направление и цветотип, они ей не всегда подходят», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля 5 лет.

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