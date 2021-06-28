«Какая дерзкая»: Ольга Бузова в платье-рубашке поужинала в африканском кафе среди обезьян

Телеведущая была обескуражена, когда у нее украли еду.

Ольга Бузова привыкла удивлять публику. Этим летом она уже не раз привлекала к себе внимание, то и дело сообщаясь новости поклонникам. Девушка уже отдохнула в Италии и приняла участие в новом спектакле во МХАТе. Также она готовится принять участие в белорусской версии шоу «Х-фактор». Но на днях звезда совершила длительный перелет. Неожиданно она оказалась в сафари среди дикой природы.

По всей видимости, Ольга оказалась в Африке. Целыми днями она ездит на машине с сопровождением, любуясь дикими львами, леопардами, жирафами и слонами. Позже артистка призналась, что принимает участие в новом проекте канала ТНТ и целый месяц проведет в чужой стране. Теперь она делится карами из своего путешествия. 29 июня Бузова лишь под вечер вернулась в отель. Она поела в местном кафе, который находится под навесом.

Девушка в платье-рубашке приглушенного цвета и шлепках поздоровалась с местными официантами. Они тепло встретили туристку. При этом ждали Ольгу не только они. В очередной раз у телеведущей произошел казус с обезьянками. Одна из хвастатых украла еду из ее тарелки.

«Вот обезьянка. Ой, она бежит к нам, бежит к нам! Миша, лови ее. Смотри!» — удивилась она.

Животное лишило девушка дара речи, когда стало лакомиться едой из ее тарелки.

«Какая дерзкая», — резюмировала звезда.

Поклонники восхитились смелостью Бузовой. При этом многие отметили, что она гармонично смотрится среди сафари. Целый месяц она будет жить в дали от цивилизации. К слову, приехала в Африку и Виктория Боня. Не исключено, что она тоже принимает участие в новом проекте ТНТ.

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