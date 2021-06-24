Ушла в отрыв: Бузова в платье-жакете и на каблуках повеселилась во время выступления Меладзе

Телеведущая решила насладиться фестивалем. Она вышла в зал без зрителей, чтобы насладиться шоу.

Ольга Бузова не скрывает, что является эмоциональным человеком. Однако она старается достойно пережить расставание с Давой. телеведущая долго не появлялась с ним на одних мероприятия. Но недавно артистка посетила премию Муз-ТВ, где также был ее экс-бойфренд. А накануне они снова едва не столкнулись уже на фестивале «Жара», который стартовал в Москве. Девушка продефилировала на красной дорожке. Позже она также выступила на сцене.

На следующий день Ольга успела съездить на съемки, а также снова направилась на фестиваль, который уже проходит без зрителей из-за пандемии.

Для ковровой дорожки артистка выбрала романтичный образ. Она облачилась в воздушное платье макси цвета зефира. Вечер был посвящен хитам 2000-х и творчеству Дмитрия Маликова. Бузова переоделась в черное платье-жакет с переливающимся принтом, а также туфли на каблуке. Она отправилась в полупустой зал, чтобы насладиться шоу.

Почти до слез Ольгу растрогало выступление Валерия Меладзе и Григория Лепса. Под этот дуэт девушка танцевала в зале. Она также подпевала артистам. Веселиться девушка продолжила до того момента, как вышел на сцену Маликов. Она намекнула, что споет с ним.

Поклонники отметили, что телеведущая прекрасно выглядит. Наряд подчеркнул ее загорелые ноги. Многие одарили звезду комплиментами. «Какая милая», «Платье крутое», «Откуда столько сил?», «Любишь отрываться», «Танцы до утра?», «Одна в зале похоже, зрителей то нет», «Ноги просто бесконечные», — прокомментировали кадры подписчики.

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