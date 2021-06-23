«Мне было неприятно»: Собчак сводила подросшего сына Платона в зоопарк в Москве

Телеведущая призналась, что редко бывает с наследником в «народных» местах. Ее многое напрягло в зоопарке, особенно общение других мам с детьми.

Ксения Собчак в этом году решила больше гулять по Москве. Она уже побывала на Речном вокзале, увидела новые парки и другие места, где так любят гулять жители столицы.

Порой с собой телеведущая берет сына Платона. После развода с Максимом Виторганом мальчик равное количество времени проводит с каждым из родителей, при этом живет он с мамой. Блондинка позаботилась о том, чтобы с малых лет он получал хорошее образование.

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На днях Собчак решила сводить наследника в Московский зоопарк. Как известно, там можно увидеть самых разных животных — от тигров и львов до слонов и жирафов. По словам телеведущей, мальчик давно хотел там побывать.

Однако обстановка в этом месте не понравилась Ксении. Ей было неприятно смотреть на животных в клетках. Ко всему прочему, она давно не слышала, как другие мамы общаются с детьми. Это ее сильно встревожило.

Однако звезда запечатлела наследника с верблюдом. А также сделала фото с львицами, которые томились в жаркую погоду в своих клетках.

«Сходили тут с Платоном в Московский зоопарк. Не была тут сто лет и конечно обрадовалась, как все тут подчистили и обустроили, хотя смотреть на животных в клетках почему-то лично мне было неприятно. Но Платон очень хотел увидеть зоопарк. Но еще больше, чем грустные животные, меня расстроили люди. Скажите, а почему у нас так ужасно разговаривают с детьми? Это нельзя, туда не лезь — все время крики, окрики, хлопки по рукам. Мы редко бываем в „народных“ детских местах из-за пандемии, и я уже отвыкла от этого „советского“ стиля общения с детьми. Откуда это в вас, люди? Почему просто подавляющее большинство родителей общалось в этом зоопарке с детьми так, как будто это не дети, а особо опасные заключенные. Ни в английской школе, куда он ходит, ни за границей такого даже представить себе нельзя. Откуда эта традиция кошмарить детей жестким тоном и резкими движениями? Мой сын пугливо оглядывался на все эти крики детей и еще командные окрики взрослых. Люди! Читайте психологические детские книжки! Не травмируйте детей!» — поделилась Собчак.

Многие поклонники согласились с телеведущей. «С детства не люблю зоопарк. Животных жалко, они глубоко несчастны», «Вот тут вы, Ксения, правы как никогда!», «Платон в шапке и куртке», «Советское воспитание сказывается. Такой тип общения от наших родителей перешло к нам», «Браво! Важная тема и очень актуально», «Платон явно переживает за верблюда», — прокомментировали пост подписчики.

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