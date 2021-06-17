«Оверсайз такой длины — тренд»: Бондарчук в оливковом тренче и кедах восхитила стилиста

Светлана Бондарчук остается одной из самых стильных женщин в шоу-бизнесе. Хоть она и заверяла, что редко покупает дорогие вещи, свой гардероб экс-жена Федора Бондарчука пополняет регулярно. Так как раньше она возглавляла журнал, то разбирается в моде. Более того, за ее плечами работа моделью. В свои 52 года она может похвастаться стройной фигурой. Свои достоинства звезда умело подчеркивает нарядами.

Не так давно Бондарчук примерила розовый костюм в горох с шортами-бермудами, а также отметилась в шелковом платье, которое оказалась не самым удачным. А вот теперь, когда впереди могут быть дожди, светская львица показала еще один аутфит. Она облачилась в тренч оверсайз оливкового цвета. Светлана дополнила его белыми кедами. Она открыла только стройные щиколотки.

Друзьям и поклонникам этот наряд пришелся по душе. Многие посоветовали ей носить все лето столь актуальный наряд. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Аня Морозова.

«Светлана Бондарчук выглядит стильно в этом модном удлиненном тренче оливкового оттенка. Сейчас тренч оверсайз такой длины — это тренд, причем очень удобный и практичный. Тренч относится к предметам базового гардероба, с ним можно составить бесчисленное количество стильных образов на каждый день и на выход. Сочетать тренч можно абсолютно со всем: платья, юбки, брюки, джинсы, шорты. Оливковый цвет довольно универсален, будет красиво смотреться в сочетании с динамичным оранжевым, розовым, красным, желтым, а также с нейтральными оттенками — белым, бежевым, серым и черным», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Аня Морозова — стилист-имиджмейкер. Она выпускница МГИМО, окончила Британскую высшую школу дизайна (БВШД), а также «Школу дизайна» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Опыт работы — 4 года.

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