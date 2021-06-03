52-летняя Бондарчук в розовом костюме с шортами-бермудами сделала акцент на стройных ногах

Светлана Бондарчук долгое время жила в браке с Федором Бондарчуком. Как известно, в 2016 году они расстались. Режиссер вскоре женился на Паулине Андреевой. Молодая актриса в этом году родила от него сына. А вот бывшая жена Федора не сразу снова обрела любовь. Но в прошлом году она сыграла свадьбу и не побоялась надеть белое платье невесты. Теперь 52-летняя светская львица счастлива с новым мужем Сергеем Харченко.

Примечательно, что в столь зрелом возрасте Светлана выглядит намного моложе многих своих ровесниц. Более того, она может похвастаться стройной фигурой. Женщина занимается спортом, а также продолжает участвовать в фотосессиях, так как в молодости была моделью. Блондинка следит за трендами. В первые дни лета Бондарчук отметилась на прогулке в розовом костюме в ромашку. Наряд с футболкой в тон и шортами-бермудами подчеркнул ее стройность и загорелые ноги.

«Привет, ромашки!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит экс-жена режиссера. Многие одарили ее комплиментами. «Классный костюм!», «Какие клевые и игривые ромашки!», «Вы очень классная! Такая у вас шикарная фигура! А вкус, стиль на высоте!», «Мы такое уже носили в конце восьмидесятых», «Люблю вами любоваться», «Идеальная фигура», «Ноги роскошные», «Какая крутая, наряд просто бомба», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что костюмы розового цвета актуальны в этом сезоне. Более того, шорты-бермуды в тренде. Не так давно Ксения Бородина надела такие же шорты, в подобном луке позировала и Светлана Лобода.

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