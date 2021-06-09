52-летняя Светлана Бондарчук в атласном платье не скрыла изъяны фигуры на вечеринке

Светлана Бондарчук в последние годы все чаще посещает светские рауты и путешествует. В прошлом году бывшая жена Федора Бондарчука сыграла свадьбу с новым избранником Сергеем Харченко. Теперь супруги практически неразлучны. Блондинка, к слову, в 52 года может дать фору любой модели. Она занимается спортом и может похвастаться стройной фигурой, а также моложавым видом. Также светская львица обладает собственным чувством стиля, который ранее оценила даже Ксения Собчак.

Обычно Светлана гуляет на Патриарших прудах, так как живет в этом районе. Однако уже давно она посещала балов и вечеринок. Но накануне светская львица вышла в свет. Она оказалась на празднике, где также были Максим Виторган с возлюбленной Нино Нинидзе. Для такого случая Бондарчук выбрала силуэтное платье из атласа нежно-розового цвета. Однако наряд сыграл с ней злую шутку и подчеркнул изъян фигуры — выпирающий после ужина живот.

Однако это не помешало Светлане повеселиться на празднике. Там выступил рыжий из «Иванушек». Андрей Григорьев-Апполонов. Он обнял блондинку и вместе с ней пел один из своих хитов. В какой-то момент светская львица рассмеялась и оттолкнула артиста. Также за столом она успела повеселиться в компании Нинидзе и других подруг.

Поклонники отметили, что Бондарчук не теряет своего обаяния и остается душой любой вечеринки. Многие в очередно раз восхитились блондинкой, которая умеет веселиться.

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