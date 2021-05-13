«Однозначно молодит»: Орейро в брюках цвета фуксии и укороченном кардигане подчеркнула фигуру

Наталия Орейро уже давно полюбилась многим россиянам. Ее роль Милагрос из сериала «Дикий ангел» до сих пор остается одной из любимых у многих фанатов при том, что она также играла в популярных картинах «Богатые и знаменитые», «Ты моя жизнь». Примечательно, что девушка еще и прекрасно поет. Не раз она приезжала с гастролями в Россию. Но живет она на своей родине в Уругвае и растит сына Мерлина с мужем-музыкантом.

В прошлом году Орейро снималась в телевизионном шоу. Несмотря на пандемию, она появлялась на публике в ярких и женственных нарядах, а ее защитные маски были стилизованы под наряды. А накануне актриса поделилась кадрами из дома. Она предстала в брюках цвета фуксии и плюшевом кардигане на пуговицах. Наряд подчеркнул фигуру 43-летней звезды. Она слушала музыку на пластинке. Наталия показала, что все еще умеет изящно двигаться.

А для портала Teleprogramma.pro оценила ее лук имидж-стилист Екатерина Клинова.

«Наталию Орейро все девчонки знают и в России очень любят. Талантливая, игривая, яркая… Этот образ как нельзя лучше подчеркивают ее индивидуальность. Ее индивидуальный стиль — наивный романтизм. И в данном луке как раз все об этом говорит: розовый цвет брюк, укороченная кофточка, рукава-фанарики, вышивка-птички. Эта кофта ее однозначно украшает и совсем не старит (хотя на другой девушке могла бы смотреться куце или старомодно). А на ней отлично. Этот образ ее однозначно молодит. Она в нем такая юная и нежная», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Екатерина Клинова — профессиональный имидж-стилист и визажист. Работает стилистом и шопером в России и Италии. Образование: «Высшая школа стилистики, дизайна и технологии» г. Москва.Стаж работы в индустрии красоты — 15 лет.

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