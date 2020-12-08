«Просто божественный образ»: Орейро в пышном нежно-розовом платье впечатлила стилиста

Уругвайская актриса для появления на публике выбрала сказочный образ, который никого не оставил равнодушным. Некоторые поклонники поразились тому, что она не изменилась за минувшие годы.

Наталия Орейро давно стала кумиром миллионов россиян. Девушка снялась в сериале «Дикий ангел» больше 20 лет назад, но ее героиня Милагрос так всем запомнилась, что ее до сих пор с ней ассоциируют. Артистка снялась еще в десятках сериалов, а также дает гастроли, исполняя популярные песни, включая хит Cambio Dolor. В этом году она не путешествовала из-за пандемии коронавируса, но зато завела страницу в Instagram, а также стала судей в шоу Got Talent.

В последние месяцы Орейро регулярно хвасталась своими образами для съемок в проекте. Она уже примеряла платья модного цвета расплавленного серебра, пышный наряд из органзы и костюм с кейпом. Для финала шоу актриса припасла образ в сказочном стиле. 43-летняя звезда облачилась в пышное воздушное платье-бюстье с многослойной юбкой нежно-розового цвета. Наталия дополнила лук нюдовыми босоножками и сверкающей защитной маской с завязками из шифона.

«Сколько волнения и радости! Бесконечное спасибо всем людям, которые сделали это возможным с любовью, преданностью и большим талантом! Спасибо, что предоставили мне эту прекрасную возможность, я беру каждое волшебное мгновение в своем сердце», — написала актриса.

Поклонники были сражены красотой девушки. многие признались, что в этом бальном платье Орейро напомнила им Милагрос. Многих удивило, что она нисколько не изменилась за минувшие годы. Солидарна с ними оказалась стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева, которая оценила для портала Teleprogramma.pro.

«Просто божественный образ. Воздушное, легкое, невесомое платье нежнейшего розового оттенка. Это платье больше не про моду, а про образ, про сказку. Наталья в этом образе ассоциируется не столько с принцессой, сколько с легким нежно-розовым рассветом, который, приходя, смахивает с неба звезды на себя и дарит свет, день, солнце и счастье!!! И эта маска просто чудесно вписывается в эту историю. Рассвет наступает после самой темной ночи… Мы все ждем Новый год с надеждой на такой рассвет… Браво!!! Я увидела историю, сказку и надежду на светлое будущее. Не напрасно столько слоев в юбке платье, это говорит о том, что счастливого впереди много — много. А если про моду, то украшения в виде звезд — отдельный самодостаточный тренд осенне-зимнего сезона 2020-2021. Их носят и как украшения и как декор», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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