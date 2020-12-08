«Просто божественный образ»: Орейро в пышном нежно-розовом платье впечатлила стилиста

Наталия Орейро давно стала кумиром миллионов россиян. Девушка снялась в сериале «Дикий ангел» больше 20 лет назад, но ее героиня Милагрос так всем запомнилась, что ее до сих пор с ней ассоциируют. Артистка снялась еще в десятках сериалов, а также дает гастроли, исполняя популярные песни, включая хит Cambio Dolor. В этом году она не путешествовала из-за пандемии коронавируса, но зато завела страницу в Instagram, а также стала судей в шоу Got Talent.
В последние месяцы Орейро регулярно хвасталась своими образами для съемок в проекте. Она уже примеряла платья модного цвета расплавленного серебра, пышный наряд из органзы и костюм с кейпом. Для финала шоу актриса припасла образ в сказочном стиле. 43-летняя звезда облачилась в пышное воздушное платье-бюстье с многослойной юбкой нежно-розового цвета. Наталия дополнила лук нюдовыми босоножками и сверкающей защитной маской с завязками из шифона.
«Сколько волнения и радости! Бесконечное спасибо всем людям, которые сделали это возможным с любовью, преданностью и большим талантом! Спасибо, что предоставили мне эту прекрасную возможность, я беру каждое волшебное мгновение в своем сердце», — написала актриса.
Поклонники были сражены красотой девушки. многие признались, что в этом бальном платье Орейро напомнила им Милагрос. Многих удивило, что она нисколько не изменилась за минувшие годы. Солидарна с ними оказалась стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева, которая оценила для портала Teleprogramma.pro.
«Просто божественный образ. Воздушное, легкое, невесомое платье нежнейшего розового оттенка. Это платье больше не про моду, а про образ, про сказку. Наталья в этом образе ассоциируется не столько с принцессой, сколько с легким нежно-розовым рассветом, который, приходя, смахивает с неба звезды на себя и дарит свет, день, солнце и счастье!!! И эта маска просто чудесно вписывается в эту историю. Рассвет наступает после самой темной ночи… Мы все ждем Новый год с надеждой на такой рассвет…
Браво!!! Я увидела историю, сказку и надежду на светлое будущее. Не напрасно столько слоев в юбке платье, это говорит о том, что счастливого впереди много — много. А если про моду, то украшения в виде звезд — отдельный самодостаточный тренд осенне-зимнего сезона 2020-2021. Их носят и как украшения и как декор», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
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