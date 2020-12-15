«Трендовый наряд»: Наталия Орейро в жакете из пайеток и кожаных лосинах предстала на публике

Наталья Орейро является одной из самых известных уругвайских актрис. В России многие обожают девушку, так как помнят ее по сериалу «Дикий ангел». С момента съемок прошло около 20 лет, но артистка почти не изменилась. В 43 года она может похвастаться стройной и подтянутой фигурой, а также моложавым видом.

В последнее время Наталия редко выходит в свет. Однако она приняла участие в шоу Got Talent. Девушка не только оценивает участников, но и появляется в роскошных нарядах на съемках. Недавно актриса покорила поклонников пышным розовом платьем. Многие сравнили ее с облаком. А вот для финала проекта Орейро припасла сдержанный, но праздничный наряд. Она позировала в кожаных лосинах и жакете из пайеток. Оригинальные туфли дополняли ее лук.

Поклонники вновь осыпали актрису комплиментами. «Тотальная богиня, как всегда!!! Все выглядит эффектно», «Мне это нравится! Божественная обувь!», «Ты выглядишь потрясающе! Мне понравилась каждая деталь» — стали комментировать пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Лук сам по себе прекрасный! Мерцающий жакет, лосины под кожу — все вещи в тренде, между собой прекрасно дружат, но меня смущают аксессуары. Между ними нет взаимосвязанности. Они не сочетаются между собой — это простит весь образ. Я бы убрала что-то. Если составить туфли, то лучше убрать серьги и кольцо, а на туфлях очень интересные перемычки в виде цепочек. Если бы серьги также были сделаны из цепочек или выглядели, как ниточки с камушками, как на обувь, то это было бы интереснее. Даже если убрать кольцо образ выглядел бы интереснее, так как и в сережках, и в кольце есть золотые перемычки — это упрощает образ, лишает его стильности. Наш взгляд начинает бегать и не чувствовать гармонии, поэтому происходит такой диссонанс. В целом, интересный и трендовый наряд, который можно выбрать для новогоднего образа», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.

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