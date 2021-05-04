«Ноги выглядят длиннее»: Боня в мини-платье с рюшами и прозрачных босоножках пошла на свидание

Виктория Боня уже давно живет в Монако. Она снимает квартиру с террасой на побережье. Девушка зарабатывает на фотосессиях, онлайн марафонах и рекламе. Она призналась, что в месяц тратит больше миллиона рублей. И при этом бывший возлюбленный Алекс Смерфит теперь почти не помогает экс-участнице «Дома-2», поэтому девушка сама покупает одежду дочке Анджелине.

Боня не жалуется на жизнь. Она любит красоваться на красных дорожках и совершать поездки в теплые страны. Светская львица мечтает о семье. По всей видимости, у нее намечается новый роман. Накануне она похвасталась нарядом, в котором отправилась на свидание. Имя избранника Виктория оставила в секрете.

Перед зеркалом девушка позировала в платье с пышной юбкой и удлиненном жакете цвета мокрого асфальта. Прозрачные босоножки дополнили ее лук.

«Я сегодня такая. Не знала что надеть, поэтому вот первое понравилось. Как вам лук для сегодняшнего свидания?»- поделилась звезда.

Поклонники восхитились красотой Бони. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ Виктории Бони для свидания вполне уместный. Единственное, я бы рекомендовала жакет распахнуть, особенно в таком темном, густом цвете, так как портретная зона подходит больше под деловой дресс-код. И возможно сыграл закон контрастов, то есть деловой жакет и легкое романтичное платье. Но здесь платье короткое и его едва видно, поэтому жакет стоит распахнуть, чтобы правило сработало. И хотелось бы сделать акцент в нижней части образа. Босоножки прозрачные, поэтому ноги выглядят длиннее, но перегружается тем самым верх, потому что нет баланса в нижней части. Мы видим простую укладку. Мне бы хотелось бы легкости, воздушности. Возможно локоны, завитки, чтобы поддержать пышную нижнюю часть платья. Нет баланса ни в верхней части, ни в нижней», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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