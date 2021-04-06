В пудровых тонах: Виктория Боня в пышном платье-бюстье с перьями продефилировала под дождем

Виктория Боня прославилась, когда участвовала в реалити-шоу «Дом-2». Потом она смогла построить карьеру телеведущей и модели. А закрутив роман с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом, девушка стала жить в Монако. И хоть она рассталась с бизнесменом, светская львица так и живет у лазурного побережья со своей дочкой Анджелиной. Иногда она приезжает в Москву по работе. Еще недавно бьюти-блогер хвасталась, что она может легко одеваться, так как наступила весна.

Однако Боня была вынуждена признаться, что везде есть свои минусы. Так, девушка уже давно не посещала вечеринок, кинопремий и фестивалей. Она успела соскучиться по красным дорожкам. В соцсети светская львица опубликовала кадры, на которых дефилирует под дождем в пышном платье-бюстье с перьями пудрового цвета. Босоножки на шпильке дополнили ее образ. Она размахивала длинными локонами, позируя на публике. Однако это видео было сделано больше года назад.

«Смотрю ленту свою, и бросается в глаза, что Москва впереди планеты всей. Разные премии, мероприятия и церемонии идут потоком. Остальные отстают. Показы мод смотрим в онлайн-режиме, на днях прошла премия Гильдии киноактеров (которую переносили дважды).— SAG Awards с виртуальной дорожкой (типа, в вечернем платье у себя в саду или на кухне, Каннский кинофестиваль пока сместили на середину июля (но это еще не точно)… Уже соскучилась по красивым выходам», — поделилась звезда.

Поклонники признались, что согласны с ней. Многие отметили, что Боне идет вечерний образ. Девушка получила массу комплиментов. «Женщина-мечта. Бонечка — ты супер», «Ого, какая красивая», «Обалденно, платье как у принцессы», «Такая красивая», «Богиня, сошедшая с небес», «Вика мне всегда нравилась!!! Красотка, нет слов», «Ты прекрасна, невозможно оторвать взгляд», — прокомментировали пост подписчики.

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