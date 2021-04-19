Спрятала каблуки: Ляйсан Утяшева в комбинезоне Balmain с брюками палаццо предстала на публике

Телеведущая стала одной из главных гостей на форуме «Главные женщины». Она выбрала необычный образ для такого случая.

Ляйсан Утяшева в свое время стала звездой художественной гимнастики. Теперь она с радостью развивается в сфере телевидения. При этом девушка не скрывает, что спорт позволил ей попробовать себя и в качестве модели. Она не раз дефилировала на подиуме и снималась для глянца. В последнее время жена Павла Воли стала чаще отдавать предпочтение люксовым нарядам. Она посещает светские рауты и вечеринки.

На днях Ляйсан приняла участие в съемках «Ты_Топ-модель», где смогла дать ценные советы участницам шоу. Вскоре она смогла продемонстрировать свою женственность на форуме «Главные женщины». Там телеведущая вручала награды самым ярким представительницам из разных сфер. Утяшева принарядилась в черный комбинезон в крапинку Balmain. Она дополнила образ ботинками на платформе с массивным каблуком. Однако благодаря брюкам палаццо девушка скрыла свою обувь.

Более того, когда Ляйсан поднималась на сцену, то брючины ей приходилось придерживаться, чтобы они не волочились по полу. Однако телеведущая делала это грациозно. Она произнесла вдохновляющую речь перед публикой.

Отметим, что палаццо стали популярны еще в прошлом году. Алла Пугачева, Марина Юдашкина, Татьяна Навка и другие звезды успели отметиться в таких брюках. Стилисты отмечают, что этот фасон зрительно удлиняет ноги и силуэт. Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Воли.

«Ляйсан, вы богиня», «Очень приятная личность», «Наряд очень стильный», «Брюки бы подшить, а то было сложно ходить», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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