Ляйсан Утяшева в полушубке и на каблуках пришла поддержать Павла Волю на шоу Comedy Club

Ляйсан Утяшева в свое время была выдающейся гимнасткой, а потом стала строить карьеру телеведущей. Девушка из-за травм долго не занималась спортом, но после вторых родов взяла себя в руки. За последние два года она сильно преобразилась. Ведущая шоу «Танцы» стала одеваться более элегантно. Теперь она все чаще посещает светские рауты. А Павел Воля с радостью помогает ей, оставаясь дома с детьми.

Не так давно супруги провели отпуск сначала на Мальдивах, а потом в Дубае. Они находили множество способов, как развлечь себя и наследников. Лишь недавно пара вернулась в Москву. Ляйсан вновь вернулась к работе. Она также успела принять участие в фотосессии с мужем и вместе с ним выйти в свет. А 21 февраля Павел отправился на съемки нового выпуска Comedy Club. Супруга решила прийти и поддержать его.

Для такого случая девушка выбрала образ в стиле total black. Она надела водолазку и кожаную мини-юбку с туфлями на шпильке. Черный полушубок и сумка на цепочке дополнили ее лук. За столиком Утяшева сидела с композитором Райаном Оттером.

А позже она поболтала с Гариком Харламовым. Они попрактиковались в английском языке, пока Воля заканчивал работать. Поклонники восхитились элегантным аутфитом телеведущей. Многие отметили, что Ляйсан похорошела. Она сменила прическу, сделав каре с челкой. «Какая красивая», «Мне нравится эта пара», «Так приятно, когда жена поддерживает мужа», «Идеальная пара», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: