«Вносит молодежный драйв»: Стеша Маликова показала образ с курткой-рубашкой и ботфортами

Стеша Маликова с юного возраста стремилась хорошо выглядеть и интересовалась модой. А так как ее папа — Дмитрий Маликов, у девушки был шанс посещать светские рауты и бывать в мировых столицах высокой моды. В прошлом году она успешно перешла на четвертый курс МГИМО и при этом успела запустить собственный проект. Теперь наследница артиста занимается своим брендом одежды. Она кропотливо работает над новыми образами.

Не так давно Стеша хвасталась тем, что приготовила много луков на весну. Девушка с радостью делится с поклонниками своими идеями о том, что можно носить. На новых кадрах Маликова предстала сначала в черном силуэтном платье, которое сочетала с массивными ботинками и твидовой курткой-рубашкой черно-белого цвета.

Для сравнения дочка артиста также показала образ в нежных молочно-кремовых тонах. На этот раз она была в белом трикотажном платье, куртке-рубашке в клетку «пье-де-пуль» и бархатных ботфортах.

По словам Стеши, ее образы очень нежные и женственные. Вдохновляющие луки оценили не только ее поклонники, но и стилист Элла Маковей. В беседе с порталом Teleprogramma.pro она указала на плюсы и минусы аутфитов юной бизнесвумен.

«Жакеты и пальто рубашечного кроя захватили улицы городов. Утепленные модели рубашек из драпа, фланели, твида, кожи предлагают как демократичные по цене марки, так и бренды мидл-ап сегмента. Традиционно такие рубашки сочетаются с широкими брюками, джинсами и обувью на грубой подошве, либо кроссовками. Стефания выбрала две рубашки, надев их поверх мини. Вариант с неконтрастной клеткой «пье-де-пуль» больше подходит девушке по цветотипу, а оформление нагрудных карманов вносит молодежный драйв. Второй вариант имеет слишком явные отсылки к классическому стилю Chanel: черно-белый твид, крупные круглые пуговицы. Вариант интересный, но делает девушку заметно старше», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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