По последним трендам: Стеша Маликова нарядилась в женственное платье с крупным цветочным принтом

Эксперт моды Эвелина Хромченко назвала эту расцветку самой модной в сезоне весна-лето 2021.

В преддверии теплого времени года Эвелина Хромченко на программе «Модный приговор» представила самые трендовые принты сезона. Фэшн-эксперт привела несколько вариантов цветочного принта, среди которых вершину модного Олимпа занял крупный цветок.

«Самая модная цветочная палитра – это суперкрупные цветы как на жостовских подносах, нанесенные такими огромными жирными мазками. И чем более фееричен этот вихрь, тем более модный этот комплект», — отметила ранее телеведущая.

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Буквально вслед за советом Хромченко нарядилась в женственный наряд дочка Дмитрия Маликова Стефания. Девушка всегда следит за трендами, к тому же сейчас она является владелицей бренда женской одежды и старается предлагать своим поклонницам только актуальные вещи.

«Выберите то, что заставляет ваше сердце цвести», — подписала фото Маликова.

Маликова облачилась в нежно-розовое платье с крупными пионами в качестве принта. Длина мини с пышной юбкой подчеркнула стройные ноги красавицы и заставила восторженно вздохнуть добрую половину фолловеров в комментариях:

«Стеша, ты сказочно красива», «Безумно красивая фотография! Так и веет позитивной энергией. Красавица!», «Как цветущая роза!», «Красотка», «Куколка», «Просто принцесса, которую надо любить, беречь, оберегать, защищать и любить», — пишут поклонники.

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