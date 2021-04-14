«Образ под 60-е»: Ольга Бузова в черном платье покрасовалась на съемках КВН

Ольга Бузова привыкла находиться в центре внимания. Однако после расставания с Давидом Манукяном она отказывается обсуждать подробности личной жизни. Девушка пытается забыть очередную неудачу на любовном фронте. При этом она неустанно работает над собой, старается заниматься спортом и пробовать что-то новое. Поклонники заметили, что даже одеваться телеведущая стала иначе. Для повседневных вылазок она предпочитает комфортные спортивные костюмы, а вот на публике появляется в роскошных нарядах.

Недавно в золотом платье в пол Ольга появилась на премьере мультфильма. А вот для съемок КВН «Высшая лига», в котором девушка впервые принимала участие, как член жюри, она предпочла более сдержанный и элегантный образ. Ольга появилась в легендарном зале в черном платье с юбкой солнце выше колен. Изюминкой лаконичного образа стала открытая спина с вырезом в виде сердца. Туфли-лодочки и массивные серьги дополнили ее аутфит.

А для портала Teleprogramma.pro образ звезды оценила стилист Элла Маковей.

«Не будем путать съемки на ТВ с тем, как мы одеваемся в обычной жизни. Сценический образ, образ в кадре могут кардинально отличаться от повседневного. Длина, фасон, ткань платья, а также прическа и аксессуары говорят о желании телеведущей стилизовать свой образ под 60-е годы прошлого века. Да, образ Ольги нельзя назвать актуальным в наши дни. Но он вполне может существовать в рамках телесъемок передачи с историей, такой как КВН», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшее образование.

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