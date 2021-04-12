Романтика: Бузова в куртке-рубашке из денима впервые покаталась на роликах в парке с Соловьевым

Телеведущая решила развеяться в приятной компании. Она призналась, что многое еще ей предстоит сделать впервые.

Ольга Бузова привыкла много работать. В прошлом году она участвовала в шоу «Ледниковый период», где смогла впечатлить судей и дойти до финала проекта. После этого девушка стала дружить с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Они продолжают тренироваться и выступать на льду. Примечательно, что в начале года телеведущая рассталась с Давой. Она не раскрыла причины такого поступка, но намекнула на предательство.

Однако теперь поклонники следят за тем, как развиваются ее отношения с фигуристом. После очередной тренировки они провели вместе вечер. Ольга отправилась кататься на коньках в Парк Горького. Она собрала целую команду из друзей, которые также составили ей компанию. Девушка облачилась в спортивный костюм припыленного цвета, а также куртку-рубашку оверсайз из денима. На ее плече была сумка Louis Vuitton.

Бузова полюбовалась тем, что умеет делать Соловьев, катаясь на коньках. Потом вместе с подругой она поела на набережной вареную кукурузу.

«Весна в городе и не поверите, я в первый раз встала на ролики. Оказывается, есть еще столько всего, чего я не делала. Главное желание — и хорошие люди рядом. Кукуруза на набережной — тоже в первый раз», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились не только стильным повседневным нарядом телеведущей, но и тем, что она все чаще уделяет время себе. «Оля, какая ты классная», «Вы сама как весна яркая, наполненная жизнью и кайфом», «С Димой уже не расстается», «Счастье в глазах», «Романтика, только компания очень большая для свидания», — прокомментировали пост подписчики.

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