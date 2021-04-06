С шубкой на плечах: Бузова в «золотом» платье с полупрозрачной юбкой в пол появилась на премьере

Телеведущая не смогла пропустить закрытый показ мультфильма «100% Волк», так как принимала участие в его озвучке. Для появления на публике она выбрала элегантный вечерний образ.

Ольга Бузова уже три месяца является свободной девушкой. В начале года она рассталась с Давидом Манукяном. До сих пор девушке неприятно говорить о бывшем бойфренде. Она постоянно намекает на предательство с его стороны. Однако телеведущая сконцентрировала внимание на себе. Она теперь активно занимается спортом, снова выпускает песни и принимает участие в разных проектах.

Каждый раз для выхода в свет Ольга выбирает броские и женственные наряды. Не так давно она сводила сестру Анну в театр, надев роскошное платье, а на премии «Жара» телеведущая всех впечатлила длинным шлейфом. 6 апреля она снова прихорошилась в салоне красоты. Девушка надела вечерний наряд, накинула норковую шубу на плечи и отправилась в столичный кинотеатр.

«Куда я еду? На свою премьеру! Вы знаете, что недавно я озвучивала мультик. Для меня этот опыт был впервые. Вот сегодня все услышат меня в новом образе», — похвасталась звезда.

Вскоре Бузова вышла на красную дорожку в эффектном «золотом» платье в пол с полупрозрачной юбкой, усыпанной блестками. Туфли-лодочки в тон дополнили ее аутфит. Телеведущая с удовольствием позировала фотографам. Потом она произнесла речь перед зрителями, среди которых была Эвелина Бледанс с сыном Семеном. А уже в зале сама Ольга села рядом со своим папой, а также Филиппом Киркоровым, который привел на закрытую премьеру «100% Волк» своих детей — Мартина и Аллу-Викторию.

«У нас семейный просмотр», — отметили они.

Бузова получила множество комплиментов от поклонников. Они считают, что девушка хорошеет с каждым днем. «Какая красивая», «Просто красота», «Ты шикарная», — стали писать фанаты.

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